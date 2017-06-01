Охрана общественного порядка усиливается

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Опубликовано: 01.06.2017 16:34
Автор: ОД

ОМВД России по г.о. Дубна распространяет информацию об охране общественного порядка на территории города в период летнего сезона. "Открытая Дубна" публикует призыв полицейских к жителям города.

 "Уважаемые жители и гости города!

В период летнего курортного сезона для охраны общественного порядка на территории города задействованы дополнительные силы полиции. В частности, будет обеспечена охрана общественного порядка на городских пляжах, в парке семейного отдыха и детских оздоровительных лагерях.

Силами службы участковых уполномоченных полиции ежедневно будет осуществляться проверка гостиниц с целью контроля пребывания иностранных граждан на территории города.

Для вашей безопасности сотрудники патрульно-постовой службы ежедневно будут нести службу на улицах города.

В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, просьба немедленно сообщить об этом по телефонам 112 или в дежурную часть по тел. 8-496-214-71-19.

Ваш звонок может стать решающим и предотвратить чрезвычайную ситуацию!"

Пресс-служба ОМВД г. Дубна, Мария Ватолина.

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