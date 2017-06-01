Рейды ГИБДД в июне

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Опубликовано: 01.06.2017 16:09
Автор: ОД

Сразу несколько профилактических операций проведут в мае Дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.

3 июня, 11 июня, 17 июня, 24 июня в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

6 июня, 14 июня, 20 июня, 27 июня пройдет операция "Детское кресло".

25 июня пройдет операция "Мотоскутерист".

(От редакции добавим, что объявления о рейдах госавтоинспекторов печатаются с тем, чтобы "обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы", в соответствии с п.7 ст. 5 ФЗ "О полиции" от 7 февраля 2011 г.)

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