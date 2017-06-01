Волшебник в голубом вертолете в Дубну действительно прилетел

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Опубликовано: 01.06.2017 10:43
Автор: Наталия Теряева

В одиннадцать утра на площади перед вокзалом Большая Волга в Дубне собралась толпа народа. Все они ждали вертолет с волшебником и бесплатную раздачу мороженого.

 

Вертолет прилетел вовремя, несмотря на ненастье. Дождь то начинался, то заканчивался.

Волшебник прилетел

Из вертолета вышел волшебник с лицом телеведущего "Поля чудес" Леонида Якубовича. Не успели ему представители муниципалитета вручить хлеб-соль, как волшебника окружил народ и протянул руки за мороженым.

Народ просит мороженого

Раздав тележку мороженого, волшебник поднялся на крыльцо вокзала и поприветствовал Дубну. 

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко, Леонид Якубович, депутат Госдумы Ирина Роднина, глава Дубны Вячеслав Мухин, художник Никас Сафронов

Потом дали старт велопараду и мотопараду.

Участников велопарада было не много

Потом все поехали в Парк семейного отдыха на общественную инаугурацию московия и оганесона. Там же состоялся детский флешмоб "Синтез оганесона". Но это отдельная история.

Флешмоб вот-вот начнется. Впереди ученики Школы юного инженера "Вектор NICA" 

 

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