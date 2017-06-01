Волшебник в голубом вертолете в Дубну действительно прилетел

Подробности Опубликовано: 01.06.2017 10:43 Автор: Наталия Теряева

В одиннадцать утра на площади перед вокзалом Большая Волга в Дубне собралась толпа народа. Все они ждали вертолет с волшебником и бесплатную раздачу мороженого.

Вертолет прилетел вовремя, несмотря на ненастье. Дождь то начинался, то заканчивался.

Из вертолета вышел волшебник с лицом телеведущего "Поля чудес" Леонида Якубовича. Не успели ему представители муниципалитета вручить хлеб-соль, как волшебника окружил народ и протянул руки за мороженым.

Раздав тележку мороженого, волшебник поднялся на крыльцо вокзала и поприветствовал Дубну.

Потом дали старт велопараду и мотопараду.

Потом все поехали в Парк семейного отдыха на общественную инаугурацию московия и оганесона. Там же состоялся детский флешмоб "Синтез оганесона". Но это отдельная история.