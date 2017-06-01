Стань первым с Первым каналом в Дубне!

Подробности Опубликовано: 01.06.2017 05:35 Автор: ОД

Сегодня, в Международный день защиты детей в Дубне пройдет благотворительная акция Первого канала телевидения «Стань Первым».

Акцию проводит «звездный десант» Первого канала и телеканалов «О!» и «Музыка Первого» (входящих в «Цифровое телесемейство» Первого канала) – известные телеведущие, популярные артисты, любимые музыканты и прославленные спортсмены. Вместе они посетят детские учебные, воспитательные и спортивные учреждения, лечебные и реабилитационные центры, лично пообщаются с педагогами, врачами, проведут интересные мероприятия, вручат подарки.

Акция «Стань Первым» поддержана Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Бегловым, руководством Дубны и градообразующих предприятий города.

Ранее акция проходила в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иваново, Пензе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Туле, республике Крым.



11:20 – Прилет на площадь перед вокзалом Большая Волга вертолета с Леонидом Якубовичем и Аллой Михеевой. Встреча с детьми, раздача мороженого.

Начало мото- и велопарада, который отправится от вокзала Большая Волга в Парк семейного отдыха.



12:00 – Торжественная церемония открытия акции Первого канала в Парке семейного отдыха.

Детский флешмоб «Синтез огенесона»

Познавательный канал «О!» подготовил в этот день сюрприз для всех юных посетителей Парка семейного отдыха: они смогут примерить на себя роль телеведущего, попробовать вкусные угощения, принять участие в разнообразных мастер-классах и приятно провести время.

С 11:00 до 15:00 в Парке семейного отдыха будет работать мобильная телестудия канала «О!» — дети смогут погрузиться в телевизионную профессию, войти «в кадр» и почувствовать себя настоящей звездой экрана: там будут созданы все условия, чтобы каждый ребёнок ощутил себя частью телевизионного искусства. Студию посетят известные телеведущие, чтобы помочь детям освоить эту роль. Кроме того, телеканал «О!» подготовил для гостей парка множество призов и подарков.



13:50 – Большой спортивный праздник на стадионе «Волна» и веселая сдача норм ГТО с участием прославленных спортсменов.

Футбольный матч между командами Первого канала и командой СШ «Волна» (чемпионом Московской области по футболу 2015-2016 гг.).

Мастер-класс основателя школы «Самбо-70» Рената Лайшева.



14:20 – Премьерный показ новых серий киножурнала «Ералаш» в ДК «Октябрь». Встреча с руководителем киножурнала Борисом Грачевским и участниками съемок.



17:00 – Праздничный концерт во Дворце спорта «Радуга» с участием лучших детских творческих коллективов города, звезд эстрады, участников телепроектов «Голос. Дети».



18:00 – Специальный показ в ДК «Мир» вышедшего на большие экраны анимационного фильма «Три богатыря и Морской царь» и встреча с творческой группой фильма. Вход для детей от 6 лет — свободный. Также юные зрители смогут бесплатно провести на сеанс своих родителей, дедушек и бабушек.



19:00 – Праздничный концерт на Молодежной поляне.



Уважаемые дубненцы! Благотворительная акция Первого канала организуется для всех детей нашего города. На площадки, где будут проходить концерты, спортивные состязания и другие увеселительные мероприятия, Первым каналом приглашены в том числе, дети с ограниченными возможностями и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Просьба быть к ним внимательнее и оказывать им содействие.