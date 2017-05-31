Завтра перекроют Боголюбова и Строителей

Подробности Опубликовано: 31.05.2017 13:16 Автор: ОД

Пресс-служба администрации города сообщает: 1 июня, в связи с акцией Первого канала в Дубне, будут перекрыты следующие участки городских улиц.

10.00 - 13.00 - закрывается площадь вокзала Большая Волга (круговое движение будет открыто).

11.00 - 12.00 - перекрывается проспект Боголюбова от вокзала Большая Волга до пересечения с ул. Вернова.

18.00 - 22.00 - перекрывается улица Строителей от самолета до ул. Векслера.