Завтра перекроют Боголюбова и Строителей

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Опубликовано: 31.05.2017 13:16
Автор: ОД

Пресс-служба администрации города сообщает: 1 июня, в связи с акцией Первого канала в Дубне, будут перекрыты следующие участки городских улиц.

10.00 - 13.00 - закрывается площадь вокзала Большая Волга (круговое движение будет открыто).
11.00 - 12.00 - перекрывается проспект Боголюбова от вокзала Большая Волга до пересечения с ул. Вернова.
18.00 - 22.00 - перекрывается улица Строителей от самолета до ул. Векслера.

 

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