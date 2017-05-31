Сегодня и завтра погода будет опасной

Подробности Опубликовано: 31.05.2017 13:46 Автор: Super User

Вечером 31 мая, ночью 31 мая – 1 июня и утром 1 июня по Московской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами 15-20 м/с.

МЧС Подмосковья рекомендовано:

- довести информацию до Председателей КЧС и ПБ муниципальных районов;

- организовать функционирование подсистем РСЧС в Московской области в режиме «повышенная готовность» и проверить готовность сил и средств к реагированию;

-организовать оповещение населения через местное телевидение и радио;

- оповестить население об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций через систему ОКСИОН, средства массовой информации, а также путем рассылки СМС сообщений на мобильные телефоны абонентов

- организовать контроль за назначением ответственных лиц на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

- проинформировать дежурные службы объектов ЖКХ, усилить контроль за содержанием систем отопления и водоснабжения;

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;

-совместно с территориальными органами Росгидромета детализировать прогностическую информацию о вероятности возникновения ЧС и ожидаемых параметрах, обеспечить представление обновленной детализированной прогнозной информации в органы исполнительной власти субъектов федерации, главам администрации местных органов власти и населению, руководителям и дежурным службам заинтересованных организаций и предприятий;

-особое внимание обратить на готовность аварийных и резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом;

- обеспечить контроль состояния готовности подсистем РСЧС к предупреждению и предотвращению ЧС.