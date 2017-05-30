Вакансии с 30 мая
- Подробности
- Опубликовано: 30.05.2017 15:10
- Автор: ОД
Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 29 мая 2017г. (г. Дубна, ул.9 Мая, д.3; тел. 2-17-60). ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АДМИНИСТРАТОР
АРХИВАРИУС
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
БУХГАЛТЕР
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ-АНАСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ГЕОДЕЗИСТ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР-РАСЧЕТЧИК ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
КОСМЕТОЛОГ
МАССАЖИСТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕТОДИСТ
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФИСНОЙ ПЕЧАТИ
ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПСИХОЛОГ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СПЕЦИАЛИСТ
СТАРШИЙ МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
ТЕХНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНИК ОТДЕЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ