Регистрация недвижимости упростилась

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Опубликовано: 29.05.2017 07:02
Автор: ОД

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 2017 года введен в действие Единый государственный реестр недвижимости (находится в ведении Росреестра).

Единый государственный реестр недвижимости включил в себя следующие базы данных:

- кадастр недвижимости,

- реестр прав на недвижимое имущество,

- реестровые дела,

- кадастровые карты.

Таким образом, с 1 января можно одновременно подавать заявление на кадастровый учет и на регистрацию прав.

Документы для регистрации своих прав можно подавать в любой филиал Росреестра, вне зависимости от того, где расположен объект. А можно, как и раньше, подавать их через Многофункциональный центр.

Нововведения ускорили процедуру регистрации. Ранее Росреестр имел право оформлять документы 10 дней, сейчас регистрация права должна быть завершена не позднее 7 дней, а постановка на кадастровый учет не должна занимать более 5 дней.

Адрес межмуниципального отдела по г. Дубна и Талдомскому району Управления Росреестра по Московской области: г. Дубна, ул. Мичурина, д. 3.

Телефон для справок: 8(800)100-34-34.

 

По материалам Марии Ватолиной, пресс-служба ОМВД по городскому округу Дубна.

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Регистрация недвижимости упростилась

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