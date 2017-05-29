Регистрация недвижимости упростилась
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- Опубликовано: 29.05.2017 07:02
- Автор: ОД
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 2017 года введен в действие Единый государственный реестр недвижимости (находится в ведении Росреестра).
Единый государственный реестр недвижимости включил в себя следующие базы данных:
- кадастр недвижимости,
- реестр прав на недвижимое имущество,
- реестровые дела,
- кадастровые карты.
Таким образом, с 1 января можно одновременно подавать заявление на кадастровый учет и на регистрацию прав.
Документы для регистрации своих прав можно подавать в любой филиал Росреестра, вне зависимости от того, где расположен объект. А можно, как и раньше, подавать их через Многофункциональный центр.
Нововведения ускорили процедуру регистрации. Ранее Росреестр имел право оформлять документы 10 дней, сейчас регистрация права должна быть завершена не позднее 7 дней, а постановка на кадастровый учет не должна занимать более 5 дней.
Адрес межмуниципального отдела по г. Дубна и Талдомскому району Управления Росреестра по Московской области: г. Дубна, ул. Мичурина, д. 3.
Телефон для справок: 8(800)100-34-34.
По материалам Марии Ватолиной, пресс-служба ОМВД по городскому округу Дубна.