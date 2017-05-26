Отключения света 29 мая – 2 июня

Подробности
Опубликовано: 26.05.2017 13:57
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 29 мая с 2 июня.

 

№ п/п

Наименование структурного подразделения филиала

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

 

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

Дубненский филиал

29.05.2017 9:00

29.05.2017 17:00

Строительство моста, ГРС, Европейский квартал

 

Техническое обслуживание

2

Дубненский филиал

31.05.2017 9:00

31.05.2017 12:00

пер. Хлебозаводской, Пушкинский, Фрунзенский, Чапаевский, Кировский, ООО Метан

 

Техническое обслуживание

3

Дубненский филиал

01.06.2017 9:00

01.06.2017 16:00

пер. Фрунзенский, Чапаевский, Кировский

 

Замена опор

4

Дубненский филиал

30.05.2017 9:30

30.05.2017 10:30

Маг. Мелодия, Орешек,, ИП Шишкин, Музыкальная школа, ул. К.Маркса 4, Октябрьская 15,17,19, клуб Джонатан, ООО Мелави

 

Перезаводка кабельной выкидки

 

Кстати добавим, что в Московской области с начала 2017 года крупнейшие энергокомпании, работающие в Подмосковье, – ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" – отремонтировали 248 км линий электропередачи.

Всего в текущем году в Подмосковье запланировано произвести ремонт более 1460 км ЛЭП. Основной объем работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланирован на второе полугодие.

С начала 2017 года энергокомпании отремонтировали 306 трансформаторных подстанций и других энергообъектов. 

После ремонта ЛЭП увеличивается их пропускная способность, электроснабжение существующих потребителей становится более надежным, а также появляются возможности для подключения новых. 

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