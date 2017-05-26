Отключения света 29 мая – 2 июня

Подробности Опубликовано: 26.05.2017 13:57 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 29 мая с 2 июня.

№ п/п Наименование структурного подразделения филиала Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 Дубненский филиал 29.05.2017 9:00 29.05.2017 17:00 Строительство моста, ГРС, Европейский квартал Техническое обслуживание 2 Дубненский филиал 31.05.2017 9:00 31.05.2017 12:00 пер. Хлебозаводской, Пушкинский, Фрунзенский, Чапаевский, Кировский, ООО Метан Техническое обслуживание 3 Дубненский филиал 01.06.2017 9:00 01.06.2017 16:00 пер. Фрунзенский, Чапаевский, Кировский Замена опор 4 Дубненский филиал 30.05.2017 9:30 30.05.2017 10:30 Маг. Мелодия, Орешек,, ИП Шишкин, Музыкальная школа, ул. К.Маркса 4, Октябрьская 15,17,19, клуб Джонатан, ООО Мелави Перезаводка кабельной выкидки

Кстати добавим, что в Московской области с начала 2017 года крупнейшие энергокомпании, работающие в Подмосковье, – ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" – отремонтировали 248 км линий электропередачи.

Всего в текущем году в Подмосковье запланировано произвести ремонт более 1460 км ЛЭП. Основной объем работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланирован на второе полугодие.

С начала 2017 года энергокомпании отремонтировали 306 трансформаторных подстанций и других энергообъектов.

После ремонта ЛЭП увеличивается их пропускная способность, электроснабжение существующих потребителей становится более надежным, а также появляются возможности для подключения новых.