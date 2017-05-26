Отключения света 29 мая – 2 июня
- Подробности
- Опубликовано: 26.05.2017 13:57
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 29 мая с 2 июня.
|
№ п/п
|
Наименование структурного подразделения филиала
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
Дубненский филиал
|
29.05.2017 9:00
|
29.05.2017 17:00
|
Строительство моста, ГРС, Европейский квартал
|
|
Техническое обслуживание
|
2
|
Дубненский филиал
|
31.05.2017 9:00
|
31.05.2017 12:00
|
пер. Хлебозаводской, Пушкинский, Фрунзенский, Чапаевский, Кировский, ООО Метан
|
|
Техническое обслуживание
|
3
|
Дубненский филиал
|
01.06.2017 9:00
|
01.06.2017 16:00
|
пер. Фрунзенский, Чапаевский, Кировский
|
|
Замена опор
|
4
|
Дубненский филиал
|
30.05.2017 9:30
|
30.05.2017 10:30
|
Маг. Мелодия, Орешек,, ИП Шишкин, Музыкальная школа, ул. К.Маркса 4, Октябрьская 15,17,19, клуб Джонатан, ООО Мелави
|
|
Перезаводка кабельной выкидки
Кстати добавим, что в Московской области с начала 2017 года крупнейшие энергокомпании, работающие в Подмосковье, – ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" – отремонтировали 248 км линий электропередачи.
Всего в текущем году в Подмосковье запланировано произвести ремонт более 1460 км ЛЭП. Основной объем работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланирован на второе полугодие.
С начала 2017 года энергокомпании отремонтировали 306 трансформаторных подстанций и других энергообъектов.
После ремонта ЛЭП увеличивается их пропускная способность, электроснабжение существующих потребителей становится более надежным, а также появляются возможности для подключения новых.