Новости для Дубны от Первого канала

Подробности Опубликовано: 24.05.2017 17:42 Автор: ОД

Новости для тех, кто еще не знает: 15-я ежегодная благотворительная акция «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» в этом году состоится в Дубне!

Свою традиционную благотворительную акцию «СТАНЬ ПЕРВЫМ!», приуроченную к Международному Дню защиты детей, в 2017 году Первый канал проводит совместно с детским познавательным каналом «О!», который уже доступен абонентам ведущих операторов кабельного и спутникового телевидения. Местом проведения акции выбрана Дубна — легендарный подмосковный наукоград, известный далеко за пределами России. В прошлые годы акция «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» уже проводилась в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иванове, Пензе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Крыму и Туле.

1-го июня в Дубне высадится «Звёздный десант» Первого канала, состоящий из любимых телеведущих, популярных артистов, известных музыкантов и прославленных спортсменов. В течение дня они посетят детские больницы, воспитательные учреждения, спортивные, лечебные и реабилитационные центры. Кроме того, гости примут участие в совместных мероприятиях Первого канала, телеканалов «О!» и «Музыка Первого» (входящих в «Цифровое Телесемейство» Первого канала) на самых разных площадках города и вручат детям памятные подарки.

Акцию откроет мотопробег с вокзала «Большая Волга». Туда же на голубом вертолёте прилетят «волшебники» Леонид Якубович и Алла Михеева, чтобы поздравить детей и угостить их мороженым.

Познавательный канал «О!» подготовил в этот день сюрприз для всех юных посетителей Парка семейного отдыха: они смогут примерить на себя роль телеведущего, попробовать вкусные угощения, принять участие в разнообразных мастер-классах и приятно провести время. С 11:00 до 15:00 в Парке семейного отдыха будет работать мобильная телестудия канала «О!» — дети смогут погрузиться в телевизионную профессию, войти «в кадр» и почувствовать себя настоящей звездой экрана: там будут созданы все условия, чтобы каждый ребёнок ощутил себя частью телевизионного искусства. Студию посетят известные телеведущие, чтобы помочь детям освоить эту роль. Кроме того, телеканал «О!» подготовил для гостей парка множество призов и подарков.

В знаменитом ОИЯИ – Объединённом институте ядерных исследований – на «Факультативе по физике» школьники смогут провести увлекательные научные эксперименты, а гости познакомятся с выдающимися учёными и узнают подробности о строительстве одного из крупнейших международных проектов, коллайдера НИКА — ускорительного комплекса для изучения свойств плотной барионной материи.

В Конгресс-центре Особой экономической зоны «Дубна» состоится встреча с одарёнными детьми и выставка их работ.

В Доме культуры «Октябрь» в этот день пройдёт премьерный показ новых серий любимого всеми киножурнала «Ералаш» и встреча с режиссёром Борисом Грачевским.

Не обойдётся и без спортивных состязаний: днем на стадионе «Волна» пройдёт футбольный матч между командами Первого канала и СШ «Волна». Под руководством основателя школы «Самбо-70» Рената Лайшева состоится мастер-класс по спортивному единоборству.

С 17 до 19 часов во Дворце спорта «Радуга» жителей и гостей города ждёт праздничный концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, звёзд эстрады, участников суперпроекта Первого канала «Голос. Дети». Там же получат подарки многодетные семьи.

В 18 часов в ДК «Мир» телеканал «О!», входящий в «Цифровое Телесемейство» Первого канала, совместно с известной российской анимационной студией «Мельница» организует специальный показ и встречу с творческой группой недавно вышедшего на большие экраны анимационного фильма «Три богатыря и Морской царь». Вход для детей от 6 лет — свободный. Также юные зрители смогут бесплатно провести на сеанс своих родителей, дедушек и бабушек.

С 19:00 до 22:00 на Молодёжной поляне — главное событие дня: прогремит большой концерт с участием звёздных молодых исполнителей, гостей Дубны. Прямую трансляцию на весь мир будет вести телеканал «Музыка Первого».

Завершится вечер праздничным салютом над Волгой.

В Дубне с 1 июня все телеканалы «Цифрового Телесемейства» Первого канала: «Дом кино», «Дом кино Премиум HD», «Время», «Поехали!», «Телекафе», «Бобёр», «Музыка Первого» и «О!» —можно найти в пакетах оператора «Телесеть», который в этом году стал партнёром Первого канала по акции «СТАНЬ ПЕРВЫМ!».

Включения из Дубны с благотворительной акции «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» на протяжении всего дня можно будет увидеть в программе «Доброе утро» и новостных выпусках Первого канала, а итоги акции, как всегда, подведёт программа «Время».