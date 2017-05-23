Проводится Интернет-конкурс для пенсионеров

Подробности Опубликовано: 23.05.2017 14:43

Дубненское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области информирует, что с 19 апреля по 9 октября 2017 года Пенсионный фонд России при участии ПАО "Ростелеком" проводит III Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету-2017".

Конкурс проводится по следующим номинациям:

"Портал gosuslugi.ru: мой опыт";

"Мои интернет-достижения";

"Интернет-предприниматель, интернет-работодатель";

"Интернет-краевед";

"Интернет-путешественник".

Конкурс пройдет в 3 этапа:

1 этап: с 19 апреля по 9 октября – прием заявок и регистрация конкурсных работ;

2 этап: с 9 октября по 31 октября – рассмотрение работ конкурсной комиссией и подведение итогов;

3 этап: 1 – 3 ноября – торжественное объявление конкурсной комиссией итогов и награждение победителей.

В каждой номинации будут определены победитель и два призера. Торжественное объявление победителей и их награждение состоится в ноябре в Москве, на RIW-2017.

Положение о конкурсе, а также правила и условия конкурса "Спасибо Интернету-2017" размещены на сайте Дубненского управления социальной защиты населения.

Приглашаем принять участие в конкурсе пользователей сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.

В 2016 году в конкурсе приняли участие 78 регионов. От пенсионеров Московской области поступило 4,2 % всех работ. По итогам конкурса Московская область вошла в десятку наиболее активных регионов. В 2015 году старшему участнику было 92 года.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить в ГБУСО МО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Родник" по телефону8 (49621) 217-09-59.