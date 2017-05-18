По улице Понтекорво можно ездить в обе стороны

Подробности Опубликовано: 18.05.2017 08:30 Автор: ОД

Двустороннее движение по улице Понтекорво открывается с сегодняшнего дня – 18 мая.

Так постановил руководитель администрации Дубны Александр Усов. Это сделано, чтобы водители успели привыкнуть к новой схеме движения еще до закрытия преспекта Боголюбова в районе кругового перекрестка с улицей Вернова.

Вот полный текст постановления А.А.Усова.

«В связи со строительством моста через реку Волга и началом строительно-монтажных работ на пересечении проспекта Боголюбова с улицей Вернова, на основании Протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения №4 от 28 апреля 2017 года, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Московской области», Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,-

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Ввести двустороннюю схему движения по ул.Понтекорво от ул.Вернова до пр.Боголюбова с 18 мая 2017 года.

МБУ «Центр хозяйственного обслуживания Администрации города» (Крупенин Ю.В.) произвести установку дорожных знаков и обеспечить их содержание.

Рекомендовать ОМВД России по г.Дубна Московской области (Марзеев В.В.) включить в карточки маршрута ул.Понтекорво для контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Рекомендовать Дмитровской территориальной фирме «Мостоотряд-90» филиала публичного акционерного общества АО «Мостотрест» обеспечить установку информационных щитов с указанием изменений движения автомобильного транспорта по ул.Понтекорво и пр.Боголюбова.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации города Данилова М.Н.»