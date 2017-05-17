Увеличены пособия на детей малообеспеченных

Подробности Опубликовано: 17.05.2017 03:02

Дубненское управление социальной защиты населения информирует, что 6 мая 2017 г. вступили в силу изменения в законе Московской области "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области".

Закон был изменен в части увеличения размеров отдельных пособий на детей, предоставляемых малообеспеченным семьям, а именно вдвое увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка и увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Пособия на детей в соответствии с законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" назначаются и выплачиваются в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области на душу населения, если ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрирован по месту жительства в Московской области.

На сегодняшний день для назначения пособий на детей доход семьи не должен превышать 11 346 рублей на человека.

В соответствии с вышеуказанным Законом размер единовременного пособия при рождении первого ребенка увеличивается с 10 000 до 20 000 рублей;

- при рождении второго ребенка размер единовременного пособия увеличивается с 20 000 рублей до 40 000 рублей;

- при рождении третьего и последующих детей – с 30 000 рублей до 60 000 рублей;

- в случае рождения двойни единовременное пособие увеличено с 35 000 рублей до 70 000 рублей на каждого ребенка;

- при рождении в семье трех и более детей – со 150 000 рублей до 300 000 рублей на семью.

В связи с тем, что федеральные пособия выплачиваются на ребенка в возрасте до полутора лет, а отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине до достижения ребенком возраста трех лет вышеуказанным законом также предусмотрено увеличение размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет на 1 000 рублей в месяц.

Так, пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличивается с 3 248,00 рублей до 4 248 рублей;

- на детей от 1,5 до 3 лет одиноких матерей размер пособия увеличивается с 5 476,00 рублей до 6 476 рублей;

- на детей возрасте от 1,5 до 3 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размер пособия увеличен с 4083 рублей до 5083 рублей ежемесячно.

Для перерасчета пособий на детей обращаться в Дубненское управление социальной защиты населения не надо.

Все перерасчеты будут произведены автоматически и доплаты направлены на счета получателей пособий, как единовременных, так и ежемесячных, как только дополнительное финансирование поступит на счет Дубненского управления социальной защиты населения. Заявка на дополнительное финансирование уже направлена в Министерство социального развития Московской области и, надеемся, что в ближайшее время средства поступят на счет заявителей.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Дубненского управления социальной защиты населения или по телефонам: 212-70-95 и 219-22-03.