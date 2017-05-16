Вокзал Дубна, лакокрасочный завод и ремонты

Подробности Опубликовано: 16.05.2017 14:47 Автор: Наталия Теряева

Информация РЖД подтверждается: для доставки пассажиров из институтской части Дубны к электричкам с вокзала Большая Волга усилен маршрут №7 городского автобуса. Об этом рассказал на брифинге 16 мая руководитель администрации Дубны Александр Усов.

Глава города Вячеслав Мухин еще раз объяснил, для чего на время закрывается движение по железной дороге между вокзалами Большая Волга и Дубна.

При строительстве моста придется временно обесточивать электрические сети, в том числе и контактную сеть электрички – это первое.

Несколько месяцев продлятся работы по выносу инженерной инфраструктуры из-под перекрестка проспекта Боголюбова с улицей Вернова. Они тоже связаны со строительством моста и вот-вот начнутся – это второе.

С июня и до сентября по всему правобережью будут интенсивно ремонтировать практически все дороги – это третье.

Под улицей Джелепова начнется прокладке газового дюкера на левый берег (газовщикам уже переведен аванс), улица будет перекрыта – это четвертое.

Все четыре причины сильно затруднят движение автомобилей по Дубне, в том числе, машин скорой помощи и пожарных.

Если бы автомобилям еще пришлось стоять в пробках, ожидая проезда электричек от Большой Волги до вокзала Дубна, наступил бы неминуемый транспортный коллапс и угроза жизни для тех, кто ожидал бы приезда скорой или пожарных.

Временная остановка железнодорожного движения между вокзалами Большая Волга и Дубна в таких условиях – наименьшая из бед.

Чтобы компенсировать неудобства жителям институтской части, первый утренний рейс автобуса № 13, который раньше отправлялся в сторону вокзала Большая Волга от ТЦ «Перекресток», с 10 мая ежедневно отправляется в 05:34 от остановки «ул. Мичурина» возле автомобильной стоянки у здания паспортно визовой службы. К вокзалу Большая Волга он прибывает в 05:53 – ко второй утренней электричке отправлением в 05:59.

К утреннему экспрессу пассажиров из институтской части на вокал Большая Волга доставит рейс автобус №13 отправлением от ЗЖБИ в 06:25. До 10 мая он отправлялся на 10 минут позже. На вокзал Большая Волга этот рейс прибывает в 06:50. Утренний экспресс уходит с Большой Волги в 07:01.

Кроме того, увеличено количество рейсов автобуса №7. Теперь он ходит по будням каждые 20 минут и уходит в первый рейс от улицы Мичурина в 06:01. В субботу и воскресенье рейсов у «семерки» значительно меньше. Подробное расписание здесь.

Желающие уехать в Москву прямо из институтской части могут воспользоваться утренними рейсами междугородных автобусов маршрута № 415 Дубна – Москва от вокзала Дубна. С 10 мая они отправляются в Москву в 04:30, в 05:30 и в 07:00.

Кстати, по информации ОАО «РЖД», все железнодорожные переезды в Дубне эта компания планирует отремонтировать во втором квартале нынешнего года. Об этом сказал на брифинге замруководителя администрации Дубны Максим Данилов.

Обсуждался на брифинге и другой волнующий дубненцев вопрос: строительство в Дубне лакокрасочного производства. По словам замруководителя администрации Дубны Никиты Смирнова, владелец пока несуществующего завода ООО «Акрус» подало заявку на получение статуса резидента ОЭЗ «Дубна». Наблюдательный совет зоны поддержал намерения заявителя разместить в ОЭЗ «Дубна» современное автоматизированное производство защитных противокоррозийных материалов. С условием соблюдения требований к обустройству санитарной защитной зоны. Если компания получит статус резидента, а условие не выполнит, то этого статуса она лишится.

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