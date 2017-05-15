Голосуйте за ремонт дорог

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Опубликовано: 15.05.2017 13:50

Администрация города Дубны напоминает, что на сайте "Добродел" до 31 мая можно проголосовать за ремонт дорог. Дороги, набравшие наибольшее число голосов, будут отремонтированы в первую очередь. Дубненских улиц в этих списках нет, но зато имеются дороги Талдомского и Дмитровского районов.

"В список включено 190 дорог протяженностью более 600 километров. Дороги Дубны не вошли в список, ведь благодаря губернатору Мосоковской области Андрею Воробьеву, из бюджета Московской области на ремонт городских дорог выделено 173 млн рублей. В планах отремонтировать 320 000 кв. м на 48 участках дорог", - прокомментировал эксперт городского отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Михаил Богомолов.

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