ГИБДД Дубны поработает в субботу и воскресенье
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- Опубликовано: 13.05.2017 19:37
Госавтоинспекция Московской области информирует о том, что на территории региона введены дополнительные дни предоставления государственных услуг по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД. 14 мая - в городах Балашиха, Видное, Люберецы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Химки, а 15 мая - во всех подразделениях. Адреса и телефоны территориальных подразделений смотрите на сайте http://www.gibdd.ru/, выбрав раздел Московская область.