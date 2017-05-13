Отключения света до 19 мая

Подробности Опубликовано: 13.05.2017 13:46

"Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 15 по 19 мая.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 16.05.2017 9:00 16.05.2017 12:00 ТП-102 г.Дубна, ул. Флерова 2-6, ул. Ж.Кюри 1-5, ДК МИР, ул. Векслера 1-5, ул. Трудовая 1, Административный корпус ОИЯИ, маг. Пятерочка, Дом, Южный двор, управление статистики, муз. Школа, худ. Школа, туалет, причал, спортзал Техническое обслуживание 2 17.05.2017 9:00 17.05.2017 16:00 ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-15 г.Дубна, ул. Новоподберезская 32-44, пер. Фрунзенский 1-9, Чапаевский 1-8, Кировский 1-8а Замена опоры

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".