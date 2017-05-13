Отключения света до 19 мая
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- Опубликовано: 13.05.2017 13:46
"Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 15 по 19 мая.
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№ п/п
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Срок заявки
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Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
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Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
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Содержание работ
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Дата, время начала
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Дата, время окончания
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1
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16.05.2017 9:00
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16.05.2017 12:00
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ТП-102
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г.Дубна, ул. Флерова 2-6, ул. Ж.Кюри 1-5, ДК МИР, ул. Векслера 1-5, ул. Трудовая 1, Административный корпус ОИЯИ, маг. Пятерочка, Дом, Южный двор, управление статистики, муз. Школа, худ. Школа, туалет, причал, спортзал
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Техническое обслуживание
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2
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17.05.2017 9:00
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17.05.2017 16:00
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ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-15
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г.Дубна, ул. Новоподберезская 32-44, пер. Фрунзенский 1-9, Чапаевский 1-8, Кировский 1-8а
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Замена опоры
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".