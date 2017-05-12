Минэкологии предупреждает о НМУ

Подробности Опубликовано: 12.05.2017 07:02 Автор: ОД

С 18 часов 12 мая до 10 часов 13 мая 2017 года на территории Московской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей I степени опасности.

Предприятиям Московской области необходимо сократить выбросы согласно разработанным планам мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ.

Организацию и проведение работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ на территории Московской области осуществлять в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.02.2016 № 92-РМ "Об утверждении порядка организации и проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Московской области".

По сообщению Министерства экологии и природопользования Московской области.