Минэкологии предупреждает о НМУ
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- Опубликовано: 12.05.2017 07:02
- Автор: ОД
С 18 часов 12 мая до 10 часов 13 мая 2017 года на территории Московской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей I степени опасности.
Предприятиям Московской области необходимо сократить выбросы согласно разработанным планам мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ.
Организацию и проведение работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ на территории Московской области осуществлять в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.02.2016 № 92-РМ "Об утверждении порядка организации и проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Московской области".
По сообщению Министерства экологии и природопользования Московской области.