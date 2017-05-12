Отопление в Дубне снова подключили

Подробности Опубликовано: 12.05.2017 06:13 Автор: Кирилл Свояков

Руководитель администрации Дубны Александр Усов постановил включить отопление в Дубне с 11 мая.

В связи с изменением погодных условий постановлением №108ПА-404 решено возобновить отопительный сезон с 11 мая до момента достижения среднесуточной температуры выше +8 градусов в течение пяти суток.

ОГЭ ОИЯИ и ОАО "Энергия-Тензор" рекомендовано обеспечить подачу теплоносителя на объекты в соответстии с заявками. Это, видимо, означает, что если жители не обратятся в управляющую компанию с требованием включить отопление в доме, то УК будет считать, что заявок нет, и всем тепло.

Постановление руководителя администрации Дубны рекомендует обеспечить подачу теплоносителя в первую очередь на объекты здравоохранения, в общеобразовательные и дошкольные учреждения города.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя администрации Максима Николаевича Данилова. Так что если вам холодно, а УК на вашу заявку не реагирует, то к нему и обращайтесь.