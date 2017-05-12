Вокзал Дубна откроется в начале 2019 года

Подробности Опубликовано: 12.05.2017 07:16 Автор: ОД

ОД получила разъяснения от руководства железной дороги о времени возобновления движения электричек до вокзала Дубна.

21 апреля ОД направила запрос руководству РЖД по поводу закрытия движения электричек между вокзалами Большая Волга и Дубна. Вчера, 11 мая, мы получили ответ на запрос от руководителя Ярославско-Савеловского направления ОАО «Центральная ППК» А.Н.Коваленко. Он сообщил, что электрички снова будут ходить до вокзала Дубна в начале 2019 года. К этому сроку должно завершиться строительство моста в Дубне и все связанные с ним дорожно-устроительные работы в институтской части Дубны и на Черной речке.

Вот текст письма А.Н.Коваленко главному редактору ОД Наталии Теряевой:

«Ваше обращение, поступившее по вопросу курсирования поездов на Савеловском направлении, рассмотрено в ОАО «Центральная ППК».

По существу Вашего обращения сообщаем, что с 10 мая 2017 года до начала 2019 года по запросу Министерства транспорта Московской области в связи с развитием автодорожной инфраструктуры в городе Дубна отменяется движение пригородных поездов на участке Большая Волга – Дубна.

На время отмены пригородных поездов на участке Большая Волга – Дубна администрацией города Дубна будет организовано автобусное сообщение».

Письмо ОД из ОАО "Центральная ППК"

Так что зря некоторые жители Дубны страстно негодовали по поводу якобы окончательного закрытия вокзала Дубна. Вокзал продолжит свою работу.

Эмоциональная же акция «Последняя электричка» этих недоверчивых дубненцев пошла на пользу ОАО «Центральная ППК», увеличив доход железной дороги от пассажирских перевозок.

Будем надеяться, что участники акции, прокатившись на последней электричке в День Победы, смогли, наконец, разрядить свое душевное напряжение от вызванных слухами и пересудами бесполезных и беспочвенных переживаний о вокзале Дубна. Свою кипучую энергию эти жители Дубны могли бы использовать для спокойного контроля за удобством автобусного сообщения между институтской частью и вокзалом Большая Волга, организованного администрацией Дубны на время отмены электричек между вокзалами Дубна и Большая Волга.