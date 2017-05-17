Голос, труба и орган в Дубне уже скоро

Подробности Опубликовано: 17.05.2017 03:13 Автор: ОД

Восходящая звезда мировой оперной сцены Варвара Комаровская (сопрано) и знаменитый трубач Михаил Басов в сопровождении потрясающей органистки Ксении Свириденко 21 мая дают единственный концерт в Органном зале Дубны.

Волшебный голос красивого тембра Варвары Комаровской высоко оценили жюри всероссийских и международных конкурсов, неоднократно наградившие ее не только первыми премиями, но и Гран-при. Колоратурному сопрано молодой певицы подвластны самые сложные произведения для этого голоса. Диапазон в три октавы, мастерское владение тончайшим пиано, артистическая одаренность певицы, хороший вкус и темперамент придают ее исполнению легкость и изящество. Превосходная вокальная техника делает ее голос тонким инструментом с огромной палитрой красок и оттенков. Слушая пение Варвары Комаровской даже с закрытыми глазами, вы зримо чувствуете характер героини или героя музыкального произведения.

Михаил Басов покорил голосом своей трубы Россию, Латвию и Израиль. Он родился в 1982 году в Москве,. Учился в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории в классе профессора В. А. Новикова, затем в Иерусалимской академии музыки имени Рубина, в классе Эрана Рэми. Прошел мастер-классы профессора Гамбургской высшей школы музыки Маттиаса Хёфса в Москве и профессора Кёльнской высшей школы музыки Фридемана Иммера в Риге.

Михаил сотрудничал с различными коллективами и солистами, среди которых Академия старинной музыки под руководством Татьяны Гринденко, оркестр «Русская филармония», российский композитор и органист Фёдор Строганов, солистка театра «Геликон Опера» Алиса Гицба, Вита Калницема – профессор Латвийской академии музыки им. Я. Витола.

Выступал с сольными концертами в России, Латвии, Израиле. Лауреат авторитетных международных конкурсов.

Ксения Свириденко училась у лучших органистов России и Европы и стала не только мастером игры на органе, но и дипломированным музыковедом. Она родилась в Южно-Сахалинске, в 2008 году окончила Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных по специальности «теория музыки». Игрой на органе начала заниматься в классе Ирины Левашевой, преподавателя творческой школы-мастерской «Лад» при ГМК им. Гнесиных. В 2013 году окончила Московскую консерваторию по специальности «музыковедение». В 2014 году получила второе высшее образование по классу органа у народной артистки России Любови Шишхановой и у нее же в 2016 году окончила ассистентуру-стажировку. Ксения принимала участие в мастер-классах ведущих европейских органистов, в 2012 году стала лауреатом XIII Международного органного фестиваля в Санкт-Петербурге.

В Дубне молодые музыканты сыграют любимую публикой популярную классику и приготовят невероятный сюрприз для любителей современной киномузыки.

Концерт «Голос, орган и труба» состоится 21 мая в 17:00 в Органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Купить электронный билет на концерт можно здесь и здесь.

Бумажные билеты продаются в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» по адресу: г.Дубна, ул. Векслера, 22, тел +7 496 216-63-09.

Цена билета – всего 300 рублей. Студентам и школьникам – скидка 50%. Семейный билет (4 человека) стоит 700 рублей. Количество билетов ограничено.