В Дубне начался отлов пьяниц за рулем

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Опубликовано: 02.04.2017 07:09
Автор: ОД

Сразу несколько профилактических операций проведут в апреле дубненские автоинспекторы. Начали прямо сегодня, 2 апреля.

Итак, чтобы защитить жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от пьяниц за рулем, ГИБДД Дубны запланировало четыре многодневных акции. 

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

2 апреля с 09:00 до 11:00,

9 апреля с 03:00 до 05:00,

16 апреля с 09:00 до 11:00,

22 апреля с 05:00 до 07:00.  в Дубне пройдет.

Операция «Ребенок-пассажир, пешеход»

5 апреля с 16:00 до 18:00,

12 апреля с 16:00 до 18:00,

19 апреля с 16:00 до 18:00,

26 апреля с 16:00 до 18:00 пройдет.

Операция «Мотоскутерист»

29 апреля с 12:00 до 15:00  

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