В Дубне начался отлов пьяниц за рулем
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- Опубликовано: 02.04.2017 07:09
- Автор: ОД
Сразу несколько профилактических операций проведут в апреле дубненские автоинспекторы. Начали прямо сегодня, 2 апреля.
Итак, чтобы защитить жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от пьяниц за рулем, ГИБДД Дубны запланировало четыре многодневных акции.
Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
2 апреля с 09:00 до 11:00,
9 апреля с 03:00 до 05:00,
16 апреля с 09:00 до 11:00,
22 апреля с 05:00 до 07:00. в Дубне пройдет.
Операция «Ребенок-пассажир, пешеход»
5 апреля с 16:00 до 18:00,
12 апреля с 16:00 до 18:00,
19 апреля с 16:00 до 18:00,
26 апреля с 16:00 до 18:00 пройдет.
Операция «Мотоскутерист»
29 апреля с 12:00 до 15:00