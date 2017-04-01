В Дубне кое-где отключат электричество

Подробности Опубликовано: 01.04.2017 07:09 Автор: ОД

Отключения электричества в Дубне в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования АО «Мособлэнерго» планирует в период с 3 по 7 апреля.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 04.04.2017 09:00 04.04.2017 16:00 ТП-6 РУ-10 кВ с.ш. 2 ТП-40,46 "Воля" Техническое освидетельствование 2 05.04.2017 09:00 05.04.2017 16:00 ТП-35 РУ-10 кВ с.ш.1 ТП-31 т-р 1 ПТО ГХ Техническое освидетельствование 3 07.04.2017 13:30 07.04.2017 16:00 ТП-27 РУ-10 кВ с.ш.2 ТП-48, 49 ул.Боринка, Кирова 25. Техническое освидетельствование 4 05.04.2017 9:00 05.04.2017 14:00 ТП-275 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Ратмино 3-45 Техническое обслуживание

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Плановые отключения». http://www.mosoblenergo.ru/users/off/p-off.php