В Дубне кое-где отключат электричество

Подробности
Опубликовано: 01.04.2017 07:09
Автор: ОД

Отключения электричества в Дубне в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования АО «Мособлэнерго» планирует в период с 3 по 7 апреля.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ
Дата, время начала Дата, время окончания
1 04.04.2017     09:00 04.04.2017     16:00 ТП-6 РУ-10 кВ с.ш. 2 ТП-40,46 "Воля" Техническое освидетельствование
2 05.04.2017     09:00 05.04.2017     16:00 ТП-35 РУ-10 кВ с.ш.1 ТП-31 т-р 1 ПТО ГХ Техническое освидетельствование
3 07.04.2017     13:30 07.04.2017     16:00 ТП-27 РУ-10 кВ с.ш.2 ТП-48, 49 ул.Боринка, Кирова 25. Техническое освидетельствование
4 05.04.2017     9:00 05.04.2017     14:00 ТП-275 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Ратмино 3-45 Техническое обслуживание

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Плановые отключения». http://www.mosoblenergo.ru/users/off/p-off.php

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В Дубне кое-где отключат электричество

В Дубне кое-где отключат электричество

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