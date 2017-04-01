В Дубне кое-где отключат электричество
- Подробности
- Опубликовано: 01.04.2017 07:09
- Автор: ОД
Отключения электричества в Дубне в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования АО «Мособлэнерго» планирует в период с 3 по 7 апреля.
|№ п/п
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|04.04.2017 09:00
|04.04.2017 16:00
|ТП-6 РУ-10 кВ с.ш. 2
|ТП-40,46 "Воля"
|Техническое освидетельствование
|2
|05.04.2017 09:00
|05.04.2017 16:00
|ТП-35 РУ-10 кВ с.ш.1
|ТП-31 т-р 1 ПТО ГХ
|Техническое освидетельствование
|3
|07.04.2017 13:30
|07.04.2017 16:00
|ТП-27 РУ-10 кВ с.ш.2
|ТП-48, 49 ул.Боринка, Кирова 25.
|Техническое освидетельствование
|4
|05.04.2017 9:00
|05.04.2017 14:00
|ТП-275 ВЛ-0,4 кВ Ф.2
|ул. Ратмино 3-45
|Техническое обслуживание
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Плановые отключения». http://www.mosoblenergo.ru/users/off/p-off.php