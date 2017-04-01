Все документы оформят в МФЦ Дубны
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- Опубликовано: 01.04.2017 06:58
- Автор: ОД
Многофункциональный центр города Дубны «Мои документы» информирует жителей о режиме работы своих офисов.
Понедельник – суббота с 8 до 20 часов, без перерыва на обед.
Выходной – воскресенье.
Прием документов осуществляется по адресам:
- ул. Академика Балдина, д. 2,
- ул. Свободы, д.20.
Предварительно записаться на прием можное на сайте МФЦ: mfc-dubna.ru, а также на сайте госуслуг uslugi.mosreg.ru.
Справки по телефонам: 8-496-215-07-37, 8-496-215-07-17