Герман Клименко назвал Дубну симпатичной

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Опубликовано: 31.03.2017 15:02
Автор: Наталия Теряева

Советник Президента РФ по интернету Герман Клименко побывал в Дубне в четверг 30 марта.

Определенной цели визита Германа Клименко организаторы его поездки в Дубну не называли. Будем считать, что владелец интернет-компании LiveInternet и агрегатора новостей из социальных сетей Mediametrics приезжал в Дубну на разведку.

Советнику президента в администрации Дубны показали презентацию о городе. Потом отвезли на экскурсию в Университет «Дубна» и в Центр космической связи. Затем доставили в Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна». Там Герман Клименко ответил на вопросы студентов-айтишников и местных профессионалов IT-отрасли.

Один из студентов поинтересовался, не считает ли советник Президента по интернету, что было бы правильным установить единый недорогой тариф на услуги интернета по всей России. А то в Москве и в некоторых крупных городах за быстрый интернет жители платят в десятки раз меньше, чем в провинции за медленный. Ппи этом доходы москвичей в среднем существенно выше, чем у провинциалов.

Советник Президента ответил, что единый тариф по всей России можно установить в единственном случае: если сменить капитализм на социализм. Но лично он, Герман Клименко предпочитает жить при капитализме. И добавил, что в разных регионах нашей большой страны разные издержки на доставку быстрого интернета до жителей. Считается, сказал он, что  в России проведен интернет во все населенные пункты, где живет больше 250 человек, но ясно, что скорость интернета в таких населенных пунктах не сопоставима со скоростью в крупных городах. Быстрый интернет гораздо затратнее. При этом, если москвичу станут продавать интернет, работающий со скоростью 100 Мбит/с, дороже, чем за 400 рублей, то москвичи выйдут на Болотную площадь, пошутил советник Президента.

По мнению Германа Клименко, дороговизну интернета в провинции должно компенсировать государство путем повышения доходов населения.
Свое впечатление о Дубне советник Президента описал в соцсетях одной фразой: «Дубна крайне симпатичный город».

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