В Дубне умерла тренер волейболистов олимпийского резерва

Подробности
Опубликовано: 30.03.2017 08:20
Автор: ОД

На 81 году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни тренер юных волейболистов Галина Васильевна.Рудковская.  

С С 1972 по 2007 год она возглавляла СДЮСШОР в Дубне. Как тренер-преподаватель Галина Васильевна воспитала не одно поколение волейболистов. Ее воспитанники были неоднократными победителями первенств Московской области и России. Знак губернатора Московской области «Во славу спорта», медаль «В память 850 летия Москвы», диплом лауреата премии губернатора Московской области,  грамоты Московской областной федерации волейбола «За большой вклад в развитие волейбола Московской области» и за призовые места в соревнованиях различного ранга, почетные грамоты Главы города Дубны за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие города, медали «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», «Ветеран труда» – все эти награды она заслужила добросовестным трудом.

Вечная память о ней навсегда останется в сердцах ее учеников.

Прощание с Рудковской Галиной Васильевной состоится  31 марта с 13:00 до 14:00 в здании городского морга (левый берег).

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
В Дубне умерла тренер волейболистов олимпийского резерва

В Дубне умерла тренер волейболистов олим…

Опасная погода сохранится до конца недели

Опасная погода сохранится до конца недел…

Дмитрий Медведев отменил решение двукратно повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев отменил решение двукрат…

Срочно! На улице гололед!

Срочно! На улице гололед!

Электричества не будет у некоторых в Дубне

Электричества не будет у некоторых в Дуб…

Завтра акция «Час Земли»

Завтра акция «Час Земли»

Бизнесменов Дубны примет глава администрации

Бизнесменов Дубны примет глава администр…

Опасные грузы проверят в Дубне

Опасные грузы проверят в Дубне

Читать детям, пассажирам, водителям и пешеходам

Читать детям, пассажирам, водителям и пе…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Бездомный в Нижнем Новгороде наловчился сам печатать деньги
В Чебоксарах, где многих жителей все чаще интересует мерседес е цена, задержали ...

Поезд Воронеж — Москва назван лучшим в Российской Федерации по версии туристов
Всего с октября 2016 года, когда по низким ценам можно было купить печи каменки, ...

Недостаток консолидированного бюджета РФ уменьшился практически на треть
За январь — февраль предыдущего 2016-ого недостаток составлял 83,9 млрд руб., ...

РФ вошла в тройку самых читающих стран мира
В Испании доля читающего населения составляет 57%. Китай, Российская Федерация и ...

Южно-Сахалинский аэропорт возобновил работу
По последним данным РИА «Сахалин-Курилы», предпосылкой задержки стал туман, ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться