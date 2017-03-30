В Дубне умерла тренер волейболистов олимпийского резерва

Подробности Опубликовано: 30.03.2017 08:20 Автор: ОД

На 81 году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни тренер юных волейболистов Галина Васильевна.Рудковская.

С С 1972 по 2007 год она возглавляла СДЮСШОР в Дубне. Как тренер-преподаватель Галина Васильевна воспитала не одно поколение волейболистов. Ее воспитанники были неоднократными победителями первенств Московской области и России. Знак губернатора Московской области «Во славу спорта», медаль «В память 850 летия Москвы», диплом лауреата премии губернатора Московской области, грамоты Московской областной федерации волейбола «За большой вклад в развитие волейбола Московской области» и за призовые места в соревнованиях различного ранга, почетные грамоты Главы города Дубны за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие города, медали «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», «Ветеран труда» – все эти награды она заслужила добросовестным трудом.

Вечная память о ней навсегда останется в сердцах ее учеников.

Прощание с Рудковской Галиной Васильевной состоится 31 марта с 13:00 до 14:00 в здании городского морга (левый берег).