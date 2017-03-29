Опасная погода сохранится до конца недели

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Опубликовано: 29.03.2017 14:36
Автор: ОД

Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области сообщило, что сегодня и в ближайшие дни ожидаются перепады температурных режимов – от плюсовых днём до минусовых ночью и местами выпадение осадков в виде дождя со снегом. 

В ночное время и утренние часы возможно образование наледи, что необходимо учитывать водителям всех транспортных средств и быть предельно осторожными при движении.

Особое внимание автолюбителям следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно скопление талой воды и образование наледи. Также подмосковная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и мест массового нахождения граждан. 

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на Подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112. Вам обязательно помогут.

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