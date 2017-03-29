Дмитрий Медведев отменил решение двукратно повысить тариф системы «Платон»

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Опубликовано: 29.03.2017 07:16
Автор: ОД

Заместитель председателя Государственной Думы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов озвучил решение премьер-министра РФ о "Платоне" во время «пятиминутки» в Госдуме.

По его словам, решение об отмене было принято по итогам встречи председателя «Единой России», Председателя Правительства Дмитрия Медведева с российскими дальнобойщиками. Сергей Неверов отметил, что встреча в партии «Единая Россия» с представителями транспортной отрасли состоялась по инициативе дальнобойщиков сразу после правительственного часа в Думе с министром транспорта Максимом Соколовым.

По словам депутата, итогом этого прямого диалога стали поручения председателя Партии Дмитрия Медведева, направленные на проработку путей решения проблем дальнобойщиков. «Но главное: вы знаете, что фактически уже было решение правительства о двукратном увеличении текущего тарифа системы «Платон», который сейчас составляет 1 рубль 53 копейки, до трех рублей шести копеек. И вчера в ходе диалога с дальнобойщиками Председателем Правительства было принято решение, что такого повышения не произойдет. Льготный период будет продлен и повышение тарифа составит всего 25% - до 1 рубля 90 копеек», – сказал в своем выступлении Неверов.

«Важно, это подчеркнули сами грузоперевозчики, что принципы системы «Платон» работают, обеспечивает доступ на рынок для добросовестных перевозчиков», – рассказал заместитель Председателя Государственной Думы. Он отметил, что новость о продлении льготного периода по тарифам «Платона» воспринята дальнобойщиками с одобрением. «Это важно для тех, кто работает на 6,5 млн. большегрузных машин, которые зарегистрированы у нас в стране», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Сергей Неверов призвал своих коллег в рамках работы на региональной неделе повстречаться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные проблемы.

Решение, принятое председателем Партии Дмитрием Медведевым после встречи с дальнобойщиками прокомментировал депутат, член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, Герой России Максим Сураев. По его мнению, состояние дорог, транспортное сообщение – это одна из самых острых проблем, решение которой взяла на себя партия «Единая Россия».

«Действительно сложная и болезненная тема для наших предпринимателей и общества в целом, все мы понимаем, что любое повышение тарифов системы «Платон» в итоге перейдет в конечную стоимость продукции, которая перевозится с помощью большегрузов. И в этом плане продление льготного периода пользования данной системой, конечно, позволит транспортным организациям правильно адаптироваться к изменениям. Сам факт проведения подобного диалога показывает, что власть не намерена стоять в стороне, и прислушивается к предпринимательскому сообществу. Деньги, собираемые «Платоном», идут на ремонт дорог. Поэтому для Московской области, от которой по радиальным расходятся большое количество федеральных трасс, и на территории которой находится множество стоянок для большегрузов это особенно актуально», - сказал Максим Сураев.

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