Срочно! На улице гололед!

Подробности Опубликовано: 28.03.2017 17:13 Автор: ОД

Вниманию автовладельцев! ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна предупреждает об изменениях погодных условий и образовании гололедицы! просим быть крайне внимательными за рулем автомобиля и на дорогах, соблюдайте скоростной режим.

Уважаемые велосипедисты и пешеходы будьте внимательны при движении, осуществляйте переход проезжей части только в установленных местах и согласно правилам дорожного движения! Родители, не отпускайте детей от себя, держите их за руку при движении по тротуарам и переходе улицы!