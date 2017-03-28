Срочно! На улице гололед!

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Опубликовано: 28.03.2017 17:13
Автор: ОД

Вниманию автовладельцев! ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна предупреждает об изменениях погодных условий и образовании гололедицы! просим быть крайне внимательными за рулем автомобиля и на дорогах, соблюдайте скоростной режим.

Уважаемые велосипедисты и пешеходы будьте внимательны при движении, осуществляйте переход проезжей части только в установленных местах и согласно правилам дорожного движения! Родители, не отпускайте детей от себя, держите их за руку при движении по тротуарам и переходе улицы!

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