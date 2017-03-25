Электричества не будет у некоторых в Дубне
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- Опубликовано: 25.03.2017 06:41
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 27 по 31 марта.
|№ п/п
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|27.03.2017 9:00
|27.03.2017 16:00
|ТП-256 РУ-6 кВ с.ш. 1
|г.Дубна, КТП-266 Причал
|Тех. обслуживание оборудования
|2
|28.03.2017 9:00
|28.03.2017 16:00
|ТП-256 РУ-6 кВ с.ш. 2
|г.Дубна, КТП Статурн-2, КТП-263 Надежда
|Тех. обслуживание оборудования
|3
|29.03.2017 9:00
|29.03.2017 12:00
|ТП-256 РУ-0,4 кВ с.ш. 1
|г.Дубна, ООО Кентавр, АО ПТО ГХ, ул Александровка, пост ГАИ, Дубненская набережная 1-9, Флотская 2-10, Парсковая 1-10, Речная 1-9
|Тех. обслуживание оборудования
|4
|30.03.2017 9:00
|30.03.2017 12:00
|ТП-256 РУ-0,4 кВ с.ш. 2
|г.Дубна, ул Александровка, Флотская 2-10, Парсковая 1-10,
|Тех. обслуживание оборудования
|5
|29.03.2017 14:00
|29.03.2017 16:00
|ТП-269 РУ-6 кВ
|г.Дубна, ООО "Полекс"
|Текущий ремонт
|6
|30.03.2017 14:00
|30.03.2017 16:00
|ТП-269 РУ-6 кВ
|г.Дубна, ООО "Полекс"
|Текущий ремонт
|7
|31.03.2017 14:00
|31.03.2017 16:00
|ТП-261 РУ-0,4 кВ
|г.Дубна, Автобаза №5
|Текущий ремонт