Электричества не будет у некоторых в Дубне

Доллар вырос в стоимости на 40 копеек «Ближайшей целью роста курса вполне может стать отметка 58,6 и, далее, 59,3 ...

Путину поведали о готовности отключения русских банков от SWIFT Ею для репортеров было сделано напоминание, нехорошие факторы санкций, ...

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