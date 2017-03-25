Электричества не будет у некоторых в Дубне

Подробности
Опубликовано: 25.03.2017 06:41
Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 27 по 31 марта.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ
Дата, время начала Дата, время окончания
1 27.03.2017 9:00 27.03.2017 16:00 ТП-256 РУ-6 кВ с.ш. 1 г.Дубна, КТП-266 Причал Тех. обслуживание оборудования
2 28.03.2017 9:00 28.03.2017 16:00 ТП-256 РУ-6 кВ с.ш. 2 г.Дубна, КТП Статурн-2, КТП-263 Надежда Тех. обслуживание оборудования
3 29.03.2017 9:00 29.03.2017 12:00 ТП-256 РУ-0,4 кВ с.ш. 1 г.Дубна, ООО Кентавр, АО ПТО ГХ, ул Александровка, пост ГАИ, Дубненская набережная 1-9, Флотская 2-10, Парсковая 1-10, Речная 1-9 Тех. обслуживание оборудования
4 30.03.2017 9:00 30.03.2017 12:00 ТП-256 РУ-0,4 кВ с.ш. 2 г.Дубна, ул Александровка, Флотская 2-10, Парсковая 1-10, Тех. обслуживание оборудования
5 29.03.2017 14:00 29.03.2017 16:00 ТП-269 РУ-6 кВ г.Дубна, ООО "Полекс" Текущий ремонт
 6 30.03.2017 14:00 30.03.2017 16:00 ТП-269 РУ-6 кВ г.Дубна, ООО "Полекс" Текущий ремонт
7 31.03.2017 14:00 31.03.2017 16:00 ТП-261 РУ-0,4 кВ г.Дубна, Автобаза №5 Текущий ремонт

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