Завтра акция «Час Земли»

Подробности Опубликовано: 24.03.2017 08:11 Автор: ОД

Минприроды России совместно с Всемирным фондом дикой природы в России (WWF России) 25 марта проведет ежегодную акцию «Час Земли». Организаторы акции предлагают ровно на один астрономический час – с 20:30 до 21:30 – отключить по всей России внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений.

К «Часу Земли» они хотят приурочить массовые мероприятия, направленные на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.

В год экологии акция рассматривается как просветительское мероприятие, ориентированное на формирование повседневной экологической культуры.

Однако, непонятно, чего конкретно добиваются организаторы акции. Чтобы все жители Земли перестали пользоваться электричеством? Или чтобы пользоваться перестали одни в пользу других? Тогда надо уточнить кто такие "одни" и кто – "другие".