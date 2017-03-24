Бизнесменов Дубны примет глава администрации

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Опубликовано: 24.03.2017 08:05
Автор: ОД

Очередной приём руководителей организаций и предпринимателей пройдет во вторник 28 марта.

С 17:00 в Торгово-промышленной палате Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) прием будет вести руководитель администрации Александр Александрович Усов.
Записаться на приём можно по телефонам ТПП Дубны (496) 212-75-18, (496) 212-75-81 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. При записи каждый заявитель информируется о конкретном времени его приёма, на приём одного посетителя отводится до 20 минут.

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