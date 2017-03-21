Читать детям, пассажирам, водителям и пешеходам
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- Опубликовано: 21.03.2017 06:19
- Автор: ОД
Профилактическая акция ГИБДД «Ребенок, пассажир, пешеход» проходит в Дубне с 20 марта по 26 марта.
Еще одна операция под названием «Пешеход» тоже началась 20 марта, а продлится до 9 апреля.
Оба профилактических мероприятия нацелены на уменьшение количества дорожно транспортных происшествий, в том числе с участием детей, и снижение тяжести их последствий.
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна сообщает о возможности обращения по вопросам государственной регистрации АТМС, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Более подробную информацию вы можете получить, позвонив по телефону в Дубне: 212-24-78.