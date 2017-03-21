ФНС Дубны научит платить налоги и взносы

Подробности
Опубликовано: 21.03.2017 06:14
Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в апреле.

4 апреля 

Страховые взносы. Порядок заполнения расчетов и оформления платежных документов.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ 

Время проведения семинара: 11:00 и 16:00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

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