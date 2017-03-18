У вас не будет электричества
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- Опубликовано: 18.03.2017 07:01
- Автор: ОД
Плановые отключения электроэнергии в Дубне в период с 20 по 24 марта планирует АО «Мособлэнерго».
В связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования не будет электричества по следующим адресам в Дубне.
|№ п/п
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|20.03.2017 9:00
|20.03.2017 12:00
|ВЛ-10 кВ ТП15-ТП29
|КТП Подсобное хозяйство, ООО Милеви, Кирова 133-165, 120-152, пост ГАИ, ЗАО ГРОД, Кирова 169 стр.6,154 стр.5, лит.б, контора МУП базы, ПБОЮЛ Карпов,
|Проверка устройств грозозащиты
|2
|23.03.2017 13:00
|23.03.2017 16:00
|ВЛ-10 кВ ТП16-ТП18
|ск. Заря, ул. Спортивная
|Проверка устройств грозозащиты
|3
|20.03.2017 9:00
|20.03.2017 12:00
|ТП-19
|маг. Лагуна, Левый берег, Пятерочка, ООО Метан, Полиция, Стоматология, Интегра плюс, ул. Хлебозаводская 29,31,28,24,25,26,27б, К.Маркса,34, пер. Чапаевский, Пушкинский, Фрунзенский, Горьковский, Красноармейский, ул. Хлебозаводская, Березняка, пер. Базарный
|Техническое освидетельствование
|4
|22.03.2017 14:00
|22.03.2017 16:00
|ТП-134
|АТП РАТА
|Техническое освидетельствование
|5
|23.03.2017 9:00
|23.03.2017 12:00
|ТП-104 с.ш. 1
|ул. Курчатова 5/23-12/11, Инженерная 26, Курчатова 3, 7а, Вавилова 3/14-7/13, Мира 10, ул.Советская 15-19,
|Техническое освидетельствование
|6
|24.03.2017 9:00
|24.03.2017 12:00
|ТП-104 с.ш. 2
|ул. Инженерная 19/8-21,24, Мира 10, 2-6, Курчатова 7а, Советская 14,15
|Техническое освидетельствование