У вас не будет электричества

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Опубликовано: 18.03.2017 07:01
Автор: ОД

Плановые отключения электроэнергии в Дубне в период с 20 по 24 марта планирует АО «Мособлэнерго».

В связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования не будет электричества по следующим адресам в Дубне.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ
Дата, время начала Дата, время окончания
1 20.03.2017  9:00 20.03.2017 12:00 ВЛ-10 кВ ТП15-ТП29 КТП Подсобное хозяйство, ООО Милеви, Кирова 133-165, 120-152, пост ГАИ, ЗАО ГРОД, Кирова 169 стр.6,154 стр.5, лит.б, контора МУП базы, ПБОЮЛ Карпов, Проверка устройств грозозащиты
2 23.03.2017 13:00 23.03.2017 16:00 ВЛ-10 кВ ТП16-ТП18 ск. Заря, ул. Спортивная Проверка устройств грозозащиты
3 20.03.2017  9:00 20.03.2017 12:00 ТП-19 маг. Лагуна, Левый берег, Пятерочка, ООО Метан, Полиция, Стоматология, Интегра плюс, ул. Хлебозаводская 29,31,28,24,25,26,27б, К.Маркса,34, пер. Чапаевский, Пушкинский, Фрунзенский, Горьковский, Красноармейский, ул. Хлебозаводская, Березняка, пер. Базарный Техническое освидетельствование
4 22.03.2017  14:00 22.03.2017 16:00 ТП-134 АТП РАТА Техническое освидетельствование
5 23.03.2017 9:00 23.03.2017 12:00 ТП-104 с.ш. 1 ул. Курчатова 5/23-12/11, Инженерная 26, Курчатова 3, 7а, Вавилова 3/14-7/13, Мира 10, ул.Советская 15-19, Техническое освидетельствование
6 24.03.2017 9:00 24.03.2017 12:00 ТП-104 с.ш. 2 ул. Инженерная 19/8-21,24, Мира 10, 2-6, Курчатова 7а, Советская 14,15 Техническое освидетельствование

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