Определена зона возможного подтопления в Дубне

Подробности Опубликовано: 16.03.2017 09:04 Автор: ОД

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дубны 14 марта обсудила паводковую обстановку, определила опасную зону и меры по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города.

Принято решение о создании штаба по выполнению противопаводковых мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дубны.

Зоной возможного подтопления при неблагоприятном развитии паводковой обстановки определяется: Левобережный участок территории города, расположенный южнее Южной канавы, ограниченный ул. Жуковского, Орджоникидзе, Урицкого, Володарского, Ленина, Спортивная, Школьный проезд. Всего в зону подтопления могут попасть до 12 частных жилых домов с населением до 37 человек и два садоводческих товарищества “Заря-1”, “Заря-2”.