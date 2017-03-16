Определена зона возможного подтопления в Дубне

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Опубликовано: 16.03.2017 09:04
Автор: ОД

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дубны 14 марта обсудила паводковую обстановку, определила опасную зону и меры по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города. 

Принято решение о создании штаба по выполнению противопаводковых мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дубны.

Зоной возможного подтопления при неблагоприятном развитии паводковой обстановки определяется: Левобережный участок территории города, расположенный южнее Южной канавы, ограниченный ул. Жуковского, Орджоникидзе, Урицкого, Володарского, Ленина, Спортивная, Школьный проезд. Всего в зону подтопления могут попасть до 12 частных жилых домов с населением до 37 человек и два садоводческих товарищества “Заря-1”, “Заря-2”.

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