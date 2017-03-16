День открытых дверей в УК Подмосковья уже скоро

Подробности
Опубликовано: 16.03.2017 08:56
Автор: ОД

Госжилинспекция приглашает жителей Подмосковья и управляющие организации принять участие в «Дне открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья».

25 марта 2017 года Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими компаниями проведет акцию «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Акция проходит ежеквартально и уже стала традиционной и массовой. В декабре 2016 года свои двери для жителей открыли 560 управляющих организаций в 66 муниципальных образованиях Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уверен, что проведение акции позволит увидеть, кто есть кто в сфере ЖКХ. 

В рамках акции граждане смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до использования доходов от размещения рекламы на фасаде домов. На встречах будут присутствовать государственные жилищные инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ. К участию приглашены все управляющие компании Подмосковья.

«День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» является частью формирования новой культуры взаимодействия управляющих компаний и граждан», – прокомментировал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков, – для компаний это прекрасный способ познакомить жителей со своей работой и посмотреть в глаза тем людям, которые доверили компании управление домом. Жители при этом смогут напрямую высказать своё мнение о работе управляющей организации и задать насущные вопросы непосредственно тем, кто обязан их решать».

Адреса офисов компаний, где будет проходить «День открытых дверей», будут размещены на официальном сайте Госжилинспекции Московской области http://gzhi.mosreg.ru 24 марта 2017 года.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Умер известный тренер по плаванию

Умер известный тренер по плаванию

Предупредите бытовое преступление

Предупредите бытовое преступление

Слёт &quot;Юный друг полиции&quot; пройдет в Дубне

Слёт "Юный друг полиции" пройд…

У вас отключат электричество

У вас отключат электричество

Руки прочь от первоцветов!

Руки прочь от первоцветов!

Городское хозяйство: перейти от хаоса к порядку

Городское хозяйство: перейти от хаоса к …

Всех дам Дубны с женским днем!

Всех дам Дубны с женским днем!

Победа в конкурсе &quot;Автоледи&quot; улыбнулась автоинспекторам Дубны

Победа в конкурсе "Автоледи" у…

Птичий грипп рядом с Дубной

Птичий грипп рядом с Дубной

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

ОПЕК увеличила прогноз по добыче нефти в Российской Федерации
Члены Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и несколько стран не входящих в ...

«КАМАЗ» хочет в 2017-ом году увеличить свою долю на рынке до 58%
О такой задаче сказал руководитель учреждения Сергей Когогин в процессе ХХI ...

MIPIM принял на 19% больше граждан России
В 2015 г., когда людей чаще интереcовал светодиодные светильники армстронг цена, ...

Январский профицит торгового баланса РФ вырос в 1,5 раза
В середине зимы нынешнего 2017 внешнеторговый оборот РФ составил приблизительно ...

Центробанк подал иск о признании банкротом татарстанского Анкор банка
Центральный банк Российской Федерации просит признать банкротом «Анкор Банк», ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться