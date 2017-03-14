Умер известный тренер по плаванию

Подробности Опубликовано: 14.03.2017 10:00 Автор: ОД

Сегодня, 14 марта, ушел из жизни известный тренер по плаванию, заведующий кафедрой физвоспитания Университета «Дубна» Игорь Семенович Бершанский.

Игорь Семенович Бершанский родился в Батуми 10 февраля 1938 года. В 1964 г. окончил Школу тренеров Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры по специальности «Физическая культура».

С 1968 г. по 1972 г. работал председателем коллектива физкультуры Объединённого института ядерных исследований. В 1972 стал старшим тренером отделения плавания ДЮСШ ОИЯИ, а затем возглавил ДЮСШ.

С 1978 г. по 1981 г. Игорь Семенович руководил плавательным центром «Дубна», где котором были подготовлены финалисты XXII Олимпийских игр Оксана Комисарова и Елена Иванова, а также победительница Всемирных студенческих игр, неоднократная чемпионка СССР Ирина Ларичева. Воспитанница ДЮСШ "Дубна" Анна Савина стала победительницей Кубка мира в эстафетном плавании.

Под руководством Игоря Семеновича Бершанского была создана единственная в СССР школа по обучению детей плаванию в детских садах и школах города Дубны. Отделение плавания входило число 25 сильнейших ДЮСШ страны.

С ноября 1994 года Игорь Семенович перешел на работу в Университет «Дубна». Там он до последнего дня своей жизни руководил кафедрой физического воспитания.

1 сентября 2003 года Указом Президента России Игорю Семеновичу Бершанскому присвоено звание заслуженного работника физической культуры РФ.

И.С.Бершанский был членом Общественной палаты Дубны и просто хорошим человеком.

Светлая ему память.

Прощание с Игорем Семеновичем Бершанским состоится в четверг 16 марта в Доме культуры "Мир" ОИЯИ.