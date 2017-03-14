Предупредите бытовое преступление

Подробности Опубликовано: 14.03.2017 05:01 Автор: Мария Ватолина

С 13 по 19 марта полиция Дубны в целях предупреждения и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, проводит оперативно-профилактическую операцию «Быт».

Если вы обладаете информацией о правонарушениях или преступлениях или любой другой полезной информацией – просьба сообщать в Дежурную часть ОМВД по телефону 8-496-214-71-19 или по номеру 8-496-212-65-48.