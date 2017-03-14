Слёт "Юный друг полиции" пройдет в Дубне

Подробности Опубликовано: 14.03.2017 04:56 Автор: ОД

Городской слёт школьников Дубны "Юный друг полиции" состоится 16 марта.

Он начнется в 15:30 в гимназии №11 (ул. Попова, д.9). Организатором слета стало Горуно. В оргкомитет вошли сотрудники различных ведомств, в том числе ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела молодежной политики местного муниципалитета.



Контактное лицо: Радостева Ольга. Телефон в Дубне: 216-67-67 доб. 5541 или 8-905-764-96-97.