Слёт "Юный друг полиции" пройдет в Дубне
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- Опубликовано: 14.03.2017 04:56
- Автор: ОД
Городской слёт школьников Дубны "Юный друг полиции" состоится 16 марта.
Он начнется в 15:30 в гимназии №11 (ул. Попова, д.9). Организатором слета стало Горуно. В оргкомитет вошли сотрудники различных ведомств, в том числе ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела молодежной политики местного муниципалитета.
Контактное лицо: Радостева Ольга. Телефон в Дубне: 216-67-67 доб. 5541 или 8-905-764-96-97.