У вас отключат электричество

Подробности
Опубликовано: 11.03.2017 07:41
Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 13 по 17 марта.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ
Дата, время начала Дата, время окончания
1 15.03.2017  14:00 15.03.2017 17:00 ВЛ-10 кВ Федоровка-Демидовка Кладбище дер. Демидовка Проверка устройств грозозащиты
2 16.03.2017  9:00 16.03.2017 16:00 ТП-149 СШ.1 РУ-10 кВ ТП-159 гипермаркет Магнит Техническое освидетельствование
3 15.03.2017 9:00 15.03.2017 12:00 ТП-105 РУ-10 кВ г.Дубна, ул. Инженерная, 8-20, Мира 1, Флерова, 3-11, 8,10, 9а (стоматология),  Векслера, 6/1, Молодежная, 2,4, киоск Союзпечать пл.Мира Техническое освидетельствование

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