У вас отключат электричество
- Подробности
- Опубликовано: 11.03.2017 07:41
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 13 по 17 марта.
|№ п/п
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|15.03.2017 14:00
|15.03.2017 17:00
|ВЛ-10 кВ Федоровка-Демидовка
|Кладбище дер. Демидовка
|Проверка устройств грозозащиты
|2
|16.03.2017 9:00
|16.03.2017 16:00
|ТП-149 СШ.1 РУ-10 кВ
|ТП-159 гипермаркет Магнит
|Техническое освидетельствование
|3
|15.03.2017 9:00
|15.03.2017 12:00
|ТП-105 РУ-10 кВ
|г.Дубна, ул. Инженерная, 8-20, Мира 1, Флерова, 3-11, 8,10, 9а (стоматология), Векслера, 6/1, Молодежная, 2,4, киоск Союзпечать пл.Мира
|Техническое освидетельствование