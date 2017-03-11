У вас отключат электричество

Подробности Опубликовано: 11.03.2017 07:41 Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 13 по 17 марта.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 15.03.2017 14:00 15.03.2017 17:00 ВЛ-10 кВ Федоровка-Демидовка Кладбище дер. Демидовка Проверка устройств грозозащиты 2 16.03.2017 9:00 16.03.2017 16:00 ТП-149 СШ.1 РУ-10 кВ ТП-159 гипермаркет Магнит Техническое освидетельствование 3 15.03.2017 9:00 15.03.2017 12:00 ТП-105 РУ-10 кВ г.Дубна, ул. Инженерная, 8-20, Мира 1, Флерова, 3-11, 8,10, 9а (стоматология), Векслера, 6/1, Молодежная, 2,4, киоск Союзпечать пл.Мира Техническое освидетельствование