Руки прочь от первоцветов!

Подробности Опубликовано: 10.03.2017 05:32 Автор: Никита Крутиков

По данным мониторинга минэкологии, в ближайшее время в Подмосковье могут появиться первые цветы. Цветение отдельных растений уже отмечено в Мещерской низменности, в частности, в Реутове.

По словам биологов, это обусловлено необычно теплой весной: метеорологические прогнозы обещают среднюю температуру в марте на 6–8 градусов выше нормы.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, нормой считается появление первоцветов в апреле, когда появляются первые подснежники – ветреницы, хохлатки, гусиные луки, медуница, печеночница, чистяк весенний, сон-трава и некоторые другие. В это время за ними начинают охотиться как фотолюбители, так и желающие нарвать красивый букет, в том числе и на продажу.

Александр Коган напомнил, что 15 видов первоцветов, растущих в Подмосковье, занесены в Красные книги России и области. Наиболее редкие из них – ветреницы дубравная и лесная, печеночница благородная, хохлатки Маршалла и полая, зубянки пятилистная и луковичная, омфалодес, рябчик шахматный, тюльпан Биберштейна. Их сбор и пересадка категорически запрещены законом и влекут наложение административного штрафа.