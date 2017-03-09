Городское хозяйство: перейти от хаоса к порядку

Подробности Опубликовано: 09.03.2017 07:12 Автор: Наталия Теряева

В Дубне отремонтируют 48 дорог до конца нынешнего года. Эту информацию 7 марта сообщили журналистам на брифинге руководитель администрации Дубны Александр Усов и его заместитель Максим Данилов.

Ремонт подразумевается разнообразный – от ямочного до замены дорожного полотна. Перечень подлежащих ремонту дорог появится в ближайшее время. Основную часть денег на ремонт Дубне пообещало правительство региона.

Состояние городских магистралей – от уборки до качества дорожного полотна – последней зимой стало кипящей проблемой для жителей Дубны. Если удалось не убиться на ледяных колдобинах и не потерять колеса в дорожных ямах, то считай – повезло.

С тех пор, как сгинула городская дорожная служба, администрация никак не может добиться от подрядчиков-аутсорсеров ответственного отношения к ремонту и содержанию дорог Дубны.

С начала зимы практически все внутриквартальные дороги, подведомственные муниципалитету, превратились в глубокие ледяные желоба. По ним одинаково опасно и ходить пешком, и ездить на автомобиле. Образовались желоба потому, что подрядчик во время снегопадов не убирал снег.

А выезды из этих желобов, к примеру, на проспект Боголюбова всю зиму представляли собой горные ледяные массивы. Та же картина наблюдалась по всему городу. Тихий ужас.

Один из выездов на проспект Боголюбова жители обжаловали на портале «Добродел». И получили через «Добродел» ответ от администрации Дубны, что дело, оказывается, сделано, выезд очищен, вот вам фотография.

Жители не поверили своим глазам. Погода, изображенная на присланном администрацией фото, наблюдалась в ноябре прошлого года. Вышли на улицу, проверили. Там ничего не изменилось. Ледяные горы – на месте.

Жители сфотографировали текущую ситуацию, послали снова на «Добродел». Оттуда опять пришел ответ администрации Дубны, что дело сделано. И опять – с фотографией, на которой ледяных желобов и гор нет. А горы с желобами все там же, на выезде из двора на проспект Боголюбова.

Жители сфотографировали ледяные горы в третий раз и в третий раз направили свои фото на «Добродел». С «Добродела» им в третий раз прислали ноябрьскую фотографию очищенной дороги и сообщили, что лед с дороги убран.

Жители не знали, смеяться им или плакать. Позвонили в управление ЖКХ администрации Дубны, поинтересовались, кто и когда делал ту самую фотографию, на которой нет снега и льда на выезде из их двора на проспект Боголюбова. Им ответили, что оптимистичное фото с только что очищенной дорогой администрации предоставил подрядчик.

В переписке жителей с «Доброделом» прошла зима. Лед на дороге подтаял. Высота гор при выезде на проспект Боголюбова несколько уменьшилась. Но не до нуля.

Вот и задала «Открытая Дубна» вопрос на брифинге, почему сотрудники администрации отчитываются перед жителями фальшивыми фотографиями, почему не проверяют, получив фото от подрядчика, соответствует оно реальной ситуации или нет. В конце концов, почему не смотрят на фото, которые присылают по три раза жители, и почему не сравнивают с фото от подрядчика? Ведь один взгляд на эти фото и на их даты – и правда сразу выплывает наружу.

Получается, что администрация платит деньги подрядчику за невыполненную работу, а он ее нагло обманывает и подставляет. Врет подрядчик, а ответственность перед жителями несет администрация.

«Открытой Дубне» ответили, что сотрудников в управлении ЖКХ очень мало, а работы у них слишком много, чтобы они успевали вникать в такие тонкости. Но с фотографиями пообещали разобраться.

Тем временем, в Дубне снова сменился подрядчик, который обслуживает дороги. С 1 марта контракт на эти работы получила ИП Саблина М.В. из Вербилок. Именно она в прошлом году ремонтировала и убирала дороги в Дубне.

Удалось ОД на брифинге разобраться и в том, кто и почему установил шлагбаум на въезде в квартал 24 с улицы Станционной. Руководитель администрации Александр Усов пояснил, единственную сносную дорогу в квартал перекрыли шлагбаумом на время строительства моста потому, что она проходит мимо торцевого подъезда дома №16-Б (зеленого). О перекрытии дороги попросили жители подъезда, а в подъезде живут дети, сообщил руководитель администрации. И добавил, что вопрос был согласован с жителями других домов. Каким образом он согласовывался и с какими жителями, не уточнялось.

Мы уже писали ранее, что этот шлагбаум вызвал напряжение в квартале, покольку был установлен несвоевременно. Сначала въезды в квартал 24 заперли со всех сторон ледяными торосами, а потом перекрыли шлагбаумом единственную доступную для проезда дорогу.

После возмущения жителей квартала 24 один из выездов на проспект Боголюбова (возле ТЦ «Бриз») и одну внутриквартальную дорогу (мимо магазина «Атак») полностью очистили ото льда, и передвигаться по кварталу стало возможно.

Если бы администрация сначала очистила дороги в квартале 24, если бы сначала действительно выяснила мнение о необходимости шлагбаума жителей, а не отдельных их представителей, то напряжения по поводу шлагбаума ни у кого не возникло бы.

То же самое и с перекрытием улицы Вернова для строительства моста. Большинство жителей Дубны рады строящемуся мосту и готовы терпеть неудобства от строительства. Но не обязательно было создавать горожанам дополнительные трудности.

Сейчас все автомобильное движение с проспекта Боголюбова на улицу Станционную переместилось с улицы Вернова на улицу Попова. Участок улицы Попова от дома №30 на проспекте Боголюбова до улицы Правды представляет собой сплошные ямы. Если бы этот участок отремонтировали еще осенью, когда уже было известно, что улицу Вернова придется перекрывать, то и здесь можно было бы избежать недобрых чувств водителей по поводу происходящего на дорогах Дубны.

Короче, всякое действие, затрагивающее интересы многих людей, нужно заранее готовить во всех отношениях. Эту мысль ОД попыталась донести на брифинге до чиновников администрации. Руководитель муниципалитета Александр Усов и его заместитель по ЖКХ Максим Данилов с мыслью согласились.

Заместитель руководителя администрации Николай Мадфес рассказал о беспокоящем горожан состоянии ДК «Октябрь». Там из-за прохудившейся крыши требует ремонта восточный фасад здания. Затраты на ремонт ожидаются немалые. Дирекция ДК «Октябрь» подала заявку на финансирование ремонта фасада за счет программы «Культура Подмосковья», сказал Николай Мадфес. Проведению мероприятий в залах ДК текущая крыша пока не угрожает.