Всех дам Дубны с женским днем!

Подробности Опубликовано: 08.03.2017 07:05 Автор: ОД

Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев поздравляет всех представительниц прекрасного пола в Дубне и в странах-участницах института с женским праздником 8 Марта.

Поздравляю сотрудниц Объединенного института ядерных исследований, университета «Дубна», нашего замечательного города, научных центров и предприятий, с которыми нам посчастливилось сотрудничать, с Международным женским днем 8 марта!

Ваши улыбки и красота создают в лабораториях, отделах, подразделениях особую атмосферу доброжелательного отношения. Наш ежедневный труд вдохновлен вашим присутствием. Каждая из вас – мать или жена, сестра или невеста придает нашей жизни смысл, помогает преодолевать препятствия и стремиться к новым высотам.

Женщинам, работающим в нашем Институте и в науке вообще, хочется выразить особую благодарность. Без вашего терпения, аккуратности и дисциплинированности было бы невозможно получать данные экспериментов, проводить сложные аналитические расчеты, организовывать и поддерживать труд ученых.

Желаю вам быть счастливыми и удачными во всем – будь то карьера или домашний очаг, пусть все ваши стремления увенчаются успехом. От имени мужчин Объединенного института ядерных исследований желаю вам здоровья, благополучия, больше радостных событий и, конечно, весеннего настроения на весь год!

Академик Виктор Матвеев