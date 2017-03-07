Победа в конкурсе "Автоледи" улыбнулась автоинспекторам Дубны

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Опубликовано: 07.03.2017 08:10
Автор: ОД

Конкурс среди представительниц прекрасного пола "Автоледи-2017" прошел 5 марта в Электростали Ногинского района, в преддверии Международного женского дня. Конкурс посвятили 85-летию пропаганды безопасности дорожного движения.

Участницы из разных уголков России, представительницы различных профессий соревновались между собой в знании правил дорожного движения, скоростном маневрировании, а также прошли тест на умение правильно заполнить европротокол и проявили себя творчески, украсив свои автомобили.

В общем зачете по итогам прохождения этапов "ПДД" и "Скоростное маневрирование" бронзовая медаль у Марии Нефедовой, серебро досталось Жанне Глобиной. Первое место заняла старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна Мария Королева – неоднократная победительница районных и областных конкурсов «Автоледи», участница всероссийских конкурсов водительского мастерства, многодетная мать.

Всего в соревнованиях приняли участие 53 прекрасных автоледи.

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