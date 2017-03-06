Птичий грипп рядом с Дубной

Подробности Опубликовано: 06.03.2017 17:36 Автор: Кирилл Свояков

Племенной птицеводческий завод «Смена», расположенный в ста киломентрах от Дубны, пострадал от птичьего гриппа. Завод поставляет цыплят-бройлеров и куриную печень в торговые сети Подмосковья и России.

Птичий грипп нанес предприятию солидные убытки: ему придется уничтожить около четырех миллионов птиц.

Специалисты Главного управления ветеринарии Подмосковья совместно с правоохранительными органами и администрацией Сергиево-Посадского района проводят обходы для выявления несанкционированной торговли птицей после вспышки птичьего гриппа на заводе «Смена», сообщил порталу mosreg.ru начальник Главного управления ветеринарии Московской области – главный государственный ветеринарный инспектор региона Максим Ереза.

Ранее на племенном птицеводческом заводе «Смена» в поселке Березняки в северо-восточном пригороде Сергиева Посада ввели режим локальной чрезвычайной ситуации в связи с выявлением штамма птичьего гриппа. Работой по недопущению распространения вируса и его ликвидации занимается оперативный штаб. Проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей. Карантинные мероприятия планируется завершить 13 марта. По словам сотрудника пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья, людей, больных птичьим гриппом, в Подмосковье нет.

В Сергиево-Посадском районе уже проводятся подворные обходы с участием местной администрации, ветеринарных специалистов и органов МВД по соблюдению ветеринарных санитарных требований в местах продажи птицы. Главное управление ветеринарии скоро обратится к хозяйствующим субъектам, чтобы приводили в соответствие свои объекты по содержанию птиц, сказал главный ветврач Подмосковья.

На ближайшее время запланирована рабочая встреча надзорного ведомства и министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с директорами всех подсобных хозяйств.

В связи с куриной темой сегодня появилась и другая интересная новость. Выяснилось, что мальчик-мажор, которого застукали на ночных гонках со скоростью 230 км/ч по Москве, приходится сыном Аштару Батырову – гендиректору птицеводческого предприятия «Батыр». СПК «Батыр» находится в Дагестане и производит на продажу инкубационные куриные яйца, мясо птиц, суточных цыплят и комбикорм для бройлеров.