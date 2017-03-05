Глава Дубны снова примет предпринимателей

Подробности Опубликовано: 05.03.2017 01:39 Автор: ОД

Во вторник 14 марта с 17:00 в Торгово-промышленной палате Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) руководителей организаций и предпринимателей будут принимать глава Дубны Вячеслав Мухин.

Записаться на приём можно по телефонам в Дубне 8 (496) 212 75 18, 8 905 581 90 00 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. При записи на приём обязательна предварительная информация, по каким вопросам обращается заявитель, а также контактные данные заявителя. После записи каждый заявитель информируется о конкретном времени его приёма, при этом на приём одного посетителя отводится в среднем до 20 минут.