Отключения электроэнергии в Дубне

Подробности
Опубликовано: 05.03.2017 01:22
Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 6 по 10 марта.

№ п/п Наименование структурного подразделения филиала Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ
Дата, время начала Дата, время окончания
1 Дубненский филиал 06.03.2017  09:00 06.03.2017 11:00 КТП-285 ЖСК Ратмино Ремонт трансформатора
2 Дубненский филиал 09.03.2017 14:00 09.03.2017 16:00 ТП-11 ул. Ленина д.4,6,8,10, К.Маркса д.6,10, К.Маркса 4а Музыкальная школа №2, Столовая школы №1, ООО ВР-50 Техническое освидетельствование
3 Дубненский филиал 10.03.2017 9:00 10.03.2017  12:00 КТП-25 ГСК Олимпийский, шиномонтаж Техническое освидетельствование

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