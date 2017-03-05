Отключения электроэнергии в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 05.03.2017 01:22
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 6 по 10 марта.
|№ п/п
|Наименование структурного подразделения филиала
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|Дубненский филиал
|06.03.2017 09:00
|06.03.2017 11:00
|КТП-285
|ЖСК Ратмино
|Ремонт трансформатора
|2
|Дубненский филиал
|09.03.2017 14:00
|09.03.2017 16:00
|ТП-11
|ул. Ленина д.4,6,8,10, К.Маркса д.6,10, К.Маркса 4а Музыкальная школа №2, Столовая школы №1, ООО ВР-50
|Техническое освидетельствование
|3
|Дубненский филиал
|10.03.2017 9:00
|10.03.2017 12:00
|КТП-25
|ГСК Олимпийский, шиномонтаж
|Техническое освидетельствование