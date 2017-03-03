Примите челлендж от автоинспекции

Подробности Опубликовано: 03.03.2017 08:35 Автор: Никита Крутиков

Отряд юных инспекторов движения из дубненской школы №7 провел 2 марта поучительный флэшмоб «манекен челлендж» вместе с автоинспекторами и активистами МГЕР.

В рамках профилактической операции «Пешеход» молодогвардейцы, отряд ЮИД и экипаж ДПС решили донести до жителей и гостей Дубны важность использования светоотражающих элементов на одежде.

В ходе проведения флэшмоба водителям автотранспорта участники отряда ЮИД вручали диски с фильмами и социальной рекламой, направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма, в том числе и среди юных участников дорожного движения. Также автовладельцам раздавали памятки водителям по использованию детских удерживающих устройств, чтобы маленькие пассажиры во время движения оставались в безопасности.

В марте дубненские автоинспекторы проведут сразу несколько профилактических операций.

Операция «Нетрезвый водитель» пройдет

4 марта с 02:00 до 04:00,

11 марта – с 09:00 до 11:00,

18 марта – с 03:00 до 05:00,

25 марта – с 09:00 до 11:00.

Операцию «Ребенок-пассажир, пешеход» планируют провести

7 марта с 13:15 до 17:00,

14 марта с 16:00 до 18:30,

22 марта с 16:00 до 18:00,

28 марта с 16:00 до 18:00