Примите челлендж от автоинспекции
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- Опубликовано: 03.03.2017 08:35
- Автор: Никита Крутиков
Отряд юных инспекторов движения из дубненской школы №7 провел 2 марта поучительный флэшмоб «манекен челлендж» вместе с автоинспекторами и активистами МГЕР.
В рамках профилактической операции «Пешеход» молодогвардейцы, отряд ЮИД и экипаж ДПС решили донести до жителей и гостей Дубны важность использования светоотражающих элементов на одежде.
В ходе проведения флэшмоба водителям автотранспорта участники отряда ЮИД вручали диски с фильмами и социальной рекламой, направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма, в том числе и среди юных участников дорожного движения. Также автовладельцам раздавали памятки водителям по использованию детских удерживающих устройств, чтобы маленькие пассажиры во время движения оставались в безопасности.
В марте дубненские автоинспекторы проведут сразу несколько профилактических операций.
Операция «Нетрезвый водитель» пройдет
- 4 марта с 02:00 до 04:00,
- 11 марта – с 09:00 до 11:00,
- 18 марта – с 03:00 до 05:00,
- 25 марта – с 09:00 до 11:00.
Операцию «Ребенок-пассажир, пешеход» планируют провести
- 7 марта с 13:15 до 17:00,
- 14 марта с 16:00 до 18:30,
- 22 марта с 16:00 до 18:00,
- 28 марта с 16:00 до 18:00