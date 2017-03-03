Примите челлендж от автоинспекции

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Опубликовано: 03.03.2017 08:35
Автор: Никита Крутиков

Отряд юных инспекторов движения из дубненской школы №7 провел 2 марта поучительный флэшмоб «манекен челлендж» вместе с автоинспекторами и активистами МГЕР.

В рамках профилактической операции «Пешеход» молодогвардейцы, отряд ЮИД и экипаж ДПС решили донести до жителей и гостей Дубны важность использования светоотражающих элементов на одежде.

В ходе проведения флэшмоба водителям автотранспорта участники отряда ЮИД вручали диски с фильмами и социальной рекламой, направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма, в том числе и среди юных участников дорожного движения. Также автовладельцам раздавали памятки водителям по использованию детских удерживающих устройств, чтобы маленькие пассажиры во время движения оставались в безопасности.

В марте дубненские автоинспекторы проведут сразу несколько профилактических операций. 
Операция «Нетрезвый водитель» пройдет

  • 4  марта  с  02:00 до 04:00,
  • 11 марта – с 09:00 до 11:00,
  • 18 марта  – с 03:00 до 05:00,
  • 25 марта – с 09:00 до 11:00.

Операцию «Ребенок-пассажир, пешеход» планируют провести

  • 7  марта с 13:15 до 17:00,
  • 14 марта с 16:00 до 18:30,
  • 22 марта  с 16:00 до 18:00,
  • 28 марта с 16:00 до 18:00

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