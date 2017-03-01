Срочно ищут антиобщественных лиц

Подробности Опубликовано: 01.03.2017 06:56 Автор: Мария Ватолина

С 1 по 10 марта в целях профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений, правонарушений и повторных преступлений лицами, осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также состоящими на профилактических учетах в ОМВД России по г.о. Дубна на территории города проводится оперативно-профилактическая операция «Превентив».

Если вам известно о фактах семейно-бытового насилия, систематического употребления алкогольной продукции в жилых помещениях, а также лицах, ведущих антиобщественный образ жизни просьба сообщить в Дежурную часть по тел.: 112, либо 8-496-214-71-19 или в службу участковых уполномоченных полиции по тел.:8-496-212-2-65-48, 8-496-213-12-54.

Мария Ватолина, пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна